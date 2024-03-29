ملخص الحلقة الـ 20 من "المداح 4" .. مصير صابر في يد مليكة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل “المداح 4” العديد من الأحداث المثيرة والغامضة، حيث يسمع صابر المداح رسالة غامضة من شخص مجهول تتحدث عن “الصقر والـ3 يمامات”، ويعتقد أنها قد تساعده في الوصول إلى إرث جده.

بعدها يتلقى صابر المداح مكالمة سعيدة من الدكتور زهير، بشأن رمز السهم الذي شاهده في واحة سيوة أثناء رؤيته لثعبان داخل منزل مهجور، لكن الجنية مليكة تظهر له وتقتله وتحرق الكتاب الذي يحتوي على معلومات عن رمز الثعبان.

ومن جهة أخرى يتآمر زين وحسن لقتل طفل صغير من أجل فتح مقبرة فرعونية ضخم، وتظهر مليكة للشيخ خضر وتهدده بضرورة الابتعاد عن صابر، بينما يظهر الجن لأم حسن ويحاول إيذاءها، بعدها يزور صابر جميل في منزله ويسمع قصة آمنة الصقارة، والتي مات بناتها الأربعة وتربي صقور لكي تعيش، مما يذكره بحكاية "الصقر والـ3 يمامات"، فيقرر الذهاب إليها لمعرفة تفاصيل حكايتها.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.