وزير الدفاع الإسرائيلي: عازمون على تصعيد العمليات ضد حزب الله في لبنان وسوريا

أجرى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، تقييما للأوضاع في مقر القيادة الشمالية، حيث أكد عزم الجيش الإسرائيلي على توسيع وتصعيد عملياته ضد حزب الله في لبنان وسوريا.

ونسبت القناة الـ 13 الإسرائيلية إلى جالانت قوله عقب جلسة تقييم الأوضاع إن نتائج ما تقوم به القيادة الشمالية "مُبهرة جدًا" على حد وصفه، وقال إن إدارة المعركة تتم على مستوى عال جدا.

وأضاف: "انتقلنا من ضرب حزب الله إلى ملاحقته؛ سنصل إلى كل مكان يتواجد فيه في بيروت وبعلبك وصور وصيدون والنبطية وإلى كل امتداد الجبهة، وأيضًا لأماكن بعيدة أكثر مثل دمشق وغيرها. سنعمل في كل مكان يتطلب منا ذلك".

واعتبر جالانت أن "حزب الله هو المسؤول عن الضرر الكبير في لبنان، ونصر الله هو المسؤول بشكل شخصي عن عدد القتلى الكبير في التنظيم، حيث قتل أكثر من 320 (عنصرا) وسنجبي ثمنا مقابل كل عملية من لبنان".

وختم جالانت بالقول: "سنزيد من وتيرة العمليات ونوسع المعركة، هذا ما قلته لوزير الدفاع الأمريكي في واشنطن، لويد أوستن، والمبعوث الخاص، عاموس هوكشتاين، هذا الأسبوع في واشنطن وهذا ما أوعزت الجيش به في القيادة الشمالية".

وجاءت تصريحات جالانت بعد ضربات نُسبت لإسرائيل واستهدفت مواقع عسكرية بينها مستودعات أسلحة قرب مطار حلب الدولي فجر /الجمعة/.

وأفيد بسقوط 43 شهيدًا جراء الضربات الإسرائيلية بينهم 6 من "حزب الله"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن "الضربات الإسرائيلية هي الأعنف على سوريا منذ 3 سنوات".

وزعمت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب استهدفت "شحنة معينة" من الأسلحة الإيرانية في موقع داخل المطار. وألمحت الصحيفة إلى أن هذه الشحنة عبارة عن صواريخ موجهة، أو طائرات بدون طيار، أو معدات لتحسين دقة الصواريخ، وأنها كانت مرسلة إلى حزب الله.

وادعت الصحيفة أن إيران تسعى إلى تزويد حزب الله بأسلحة دمرتها الغارات الإسرائيلية، في الأشهر الأخيرة، في إطار استعدادات حزب الله وإسرائيل لحرب شاملة محتملة بين الجانبين.