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الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تنظم إفطار رمضاني

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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نظم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، اليوم  إفطار رمضاني للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل "المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب رئيس الأساقفة بالحضور ثم، اجتمع بالمعلمين بالمركز بعد الإفطار لمناقشة التطورات الذي وصل إليها المركز والتحديات التي تواجه المعلمين والأطفال بالمركز، وذلك بحضور القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وحلمي أوول مدير مركز سانت رفائيل.

يذكر أن قطاع التعليم تأسس تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، والهدف منه تقديم تعليم عالي الجودة لكل فئات المجتمع، بالإضافة لبرامج تعليم الأطفال ضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تكون رؤية القطاع هي أن نرى جيلًا جديدًا واثقًا ومستقلًا ومبدعًا مجهزًا من خلال هذه المدارس.

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قطاع التعليم للكنيسة الأسقفية إفطار رمضاني المركز التعليمي بسانت رفائيل المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك