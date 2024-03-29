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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص ونجاة 12 آخرين في انفجار داخل مركب نيلي بالدقي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة كوبري 15 مايو أمام فندق الماريوت بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة حادثة مأساوية، حيث أصيب 6 أشخاص ونجا 12 آخرين بعد انفجار كوب زجاجي كبير داخل مركب "ذهبية".

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادثة. وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبعد التحقيقات، تبيّن أن الحادثة وقعت أثناء سير المركب عندما انفجر كوب زجاجي كبير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينما نجا 12 آخرين كانوا على متن المركب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وفتحت النيابة العامة تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادثة.

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