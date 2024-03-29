دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصل ملعب بنجامين مكابا استعدادا لمواجهة سيمبا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل مغادرة فندق الإقامة وأعلن التشكيل الذي يخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل على الملعب الوطني مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست