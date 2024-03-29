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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان ينعى وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان ينعى وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم
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تنعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حسن وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب الذي وافته المنية اليوم.

ويعرب الدكتور قنديل عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

وقال رئيس الجامعة  "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الدكتور حسام حسن، وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب، الذي كان رجلاً متميزاً  يحظى بتقدير ومحبة جميع زملائه وطلابه. لقد فقدنا اليوم واحداً من رموز جامعتنا المخلصين، ولن ننسى جهوده وعطاءه على الإطلاق.".

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