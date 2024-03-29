غارات وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانا جويا بالصواريخ استهدف أطراف بلدتي عيتا الشعب وشبعا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام”، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفًا بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -أرض.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي أغار مجددا على وادي شبعا، واستهدفها بثلاثة صواريخ في المكان نفسه الذي استهدفها ظهرا.

كما تجدد القصف الإسرائيلي المدفعي للأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، ولمنطقة هورا في خراج ديرميماس، ما أسفر عن تضرر منزل في البلدة.

وحلقت مسيرة إسرائيلية فوق النبطية، حيث قامت بتحليق دائري فوق كفرجوز – تول وكفررمان شوكين وزبدين على علو منخفض.

وعلى أطراف بلدة الوزاني – قضاء مرجعيون في محلة ابل القمح وفي أثناء قيام عدد من العاملين في مجال الزراعة برش المبيدات الزراعية على المزروعات، قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في الهواء في محيط المزارعين ترهيبا، من دون وقوع إصابات.

وفي مرجعيون، قام جيش الاحتلال بقصف مدفعي لتلة العزية، كما كان هناك تحليق للطيران الإسرائيلي على علو متوسط فوق بلدات وقرى في القضاء. وقام جيش الاحتلال بقصف مدفعي لكفركلا وأطراف الخيام، قرب معمل الحجارة.