تأكد غياب نجمي مانشستر سيتي عن مباراة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

تأكد غياب الثنائي كايل والكر وجون ستونز عن فريقهما مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، بعد غد الأحد، نظيره أرسنال على ملعب الاتحاد،في مباراة يديرها تحكيميًا الحكم أنتوني تايلور.

وتعرض الثنائي والكر وستونز للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي المنقضية، وكانت الشكوك تحوم حول لحاقهما بمباراة قمة البريميرليج أمام أرسنال.

ولكن تأكد غيابهما، اليوم الجمعة، وفقًا لتصريحات الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن ستونز بالإضافة إلى والكر خارج قائمة اللقاء بسبب الإصابة.

وغاب والكر وستونز عن تدريبات السيتي، اليوم الجمعة، ليتأكد غيابهما عن مباراة قمة الدوري الإنجليزي أمام أرسنال.

وأكد جوارديولا في تصريحاته، أن الثلاثي كيفين دي بروين، مانويل أكانجي، والحارس إيديرسون بحالة جيدة، بعدما خاضوا تدريبات جماعية مع الفريق، وبالتالي سيتواجدون في مباراة الأحد.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع ليفربول الوصيف، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث وفي رصيده 63 نقطة.