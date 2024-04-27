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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الصحة يهنئ الدكتور إيهاب هيكل ومجلس نقابة أطباء الأسنان لفوزهم في انتخابات النقابة

د ايهاب هيكل
د ايهاب هيكل
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هنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس الجمعة 26 أبريل، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي، كنقيب عام، وسبقها دورة كعضو مجلس نقابة عامةً تولى فيها مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.

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