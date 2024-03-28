أبرزها قمة أرسنال ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

تعود منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي أقيمت في شهر مارس الجاري خلال الفترة من 18 إلى 26 من الشهر الحالي.

وتنطلق مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يومي السبت والأحد المقبلين، ويأتي على رأسها قمة أرسنال ومانشستر سيتي، بينما يواجه فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره برايتون على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتستعرض «البوابة نيوز» في السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات يوم السبت

نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد.. 2.30 عصرًا

بورنموث X إيفرتون.. 5.00 مساء

تشيلسي X بيرنلي.. 5.00 مساء

نوتنجهام فورست X كريستال بالاس.. 5.00 مساء

شيفيلد يونايتد X فولهام.. 5.00 مساء

توتنهام هوتسبير X لوتون تاون.. 5.00 مساء

أستون فيلا X وولفرهامبتون.. 7.30 مساء

برينتفورد X مانشستر يونايتد.. 10.00 مساء

مواعيد مباريات يوم الأحد

ليفربول X برايتون.. 3.00 عصرًا

مانشستر يونايتد X أرسنال 7.30 مساء.

ويحتل فريق أرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع ليفربول الوصيف، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث وفي رصيده 63 نقطة.