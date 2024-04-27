الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات والسلاح في المحافظات

شارك قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية –

18 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (8) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,950 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (695) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وطلقتين).

تنفيذ عدد (745) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (5) قضايا سلاح نارى وأسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (فرد محلى ،

4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.