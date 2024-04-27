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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

قداس جمعة ختام الصوم بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

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ذكرت أدلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، اليوم في بيان، أن الكنيسة احتفلت في مصر، بصلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم.

بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها طقس القنديل العام، وصلاة القداس الإلهي، حيث ترأس الصلوات الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب يعقوب جابر، أحد كهنة الكنيسة اللاتينية بمصر.

وألقى الأب يعقوب عظة الذبيحة الإلهية حول "مدى الاستفادة من الصوم الأربعيني المقدس"مؤكدًا أهمية استغلال مسيرة الصوم المقدس، من أجل إحداث تغيير في حياتنا، وعاداتنا، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بصفات المحبة، والغفران بدلًا من الكراهية، والإدانة.

وعقب القداس الإلهي، أقيمت بانوراما مراحل درب الصليب، بحضور الأب جورج، حيث تم الاحتفال بإنشاء كورال سيدة البشارة بالرعية، الذي قدم عددًا من ترانيم الصلب، مع استخدام وسائل توضيحية لذلك.

كذلك، تم إحياء ذكرى راهبات كنيسة سيدة البشارة، من خلال تلاوة الصلوات الخاصة بهم مع كل مرحلة من مراحل درب الصليب، لأول مرة منذ أربعة وعشرين عامًا.

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