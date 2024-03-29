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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة

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 يقيم متحف شرم الشيخ معرضًا مؤقتًا للآثار، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي، تحت عنوان "البشارة والعذراء"

وأوضحت المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ أن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيًا وهي أيقونة البشارة، وأيقونة القديس يوحنا، وأيقونة القديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية حيث تعد الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة حيث تقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.

وأضافت أنه تم تنظيم ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

و من الجدير بالذكر أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي وسيستمر  لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو 2024.

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وزارة السياحة والآثار عيد البشارة البشارة والعذراء