ضبط 6 تجار مخدرات بمناطق متفرقة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 تجار مخدرات بمناطق متفرقة من العاصمة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته (20 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

ونجحت احهزة الأمن فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة.. وبحوزته (4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وفى الشروق تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.