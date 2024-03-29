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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كشف تفاصيل مقتل عامل على يد جزار بحلوان

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل عامل على يد جزار إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية فى منطقة حلوان والقى رجال المباحث القبض على المتهم .

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمحل جزارة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة" و عامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته" ؛ وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات ووفاة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

مقتل عامل على يد جزار القاهرة حوادث