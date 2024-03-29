ضبط 2 طن من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر في المنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية جهودها المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن، حيث أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت حملات موسعة شنتها إدارة الصحة العامة والمجازر بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك عن ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر مارس الحالي.

وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة، الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين، ومتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة المنوفية على حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

ويُذكر أن هذه الحملات مستمرة على مدار العام، وتهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الغذاء الفاسد ومنع انتشاره في الأسواق.