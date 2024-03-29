تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بدار السلام بتنزانيا.

تقام مباراة العودة بين الفريقين بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من موريشيوس احمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي فى مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغاني وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزاني بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

فى المقابل افتتح سيمبا التنزاني مشواره بدوري الابطال الأفريقي بتخطي عقبة باور دينامو الزامبي بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينا جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الإيفواري ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائي البطولة.

وخرج أربعة لاعبين فى صفوف النادي الأهلي من حسابات مباراة سيمبا التنزاني وهم إمام عاشور ومحمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم بسبب الإصابات الطويلة.

من جانبه طالب كولر لاعبى الأهلي بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة تعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا قبل لقاء العودة الشهر المقبل بالقاهرة.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.