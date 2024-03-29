أمطار غزيرة على كفرالشيخ ورفع حالة الطوارئ

الجمعة 29/مارس/2024 - 09:33 ص

شهدت محافظة كفرالشيخ، موجة من الطقس المتقلب ، فجر اليوم الجمعة ، حيث تعرضت عموم المحافظة ، لهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، مصحوبة ببرق ورعد، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة طوال أمس الخميس.

وتسببت الأمطار في غرق الشوارع والطرق والميادين ، وأمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، برفع حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة ، لرفع مخلفات الأمطار بجميع مناطق المحافظة وإزالة آثار المياه من الشوارع والطرق.

ولم تؤثر الأمطار في رحلات الصيد البحري بميناء البرلس بكفر الشيخ ، المطل على البحر المتوسط ، وكذلك سروح الصيادين في مياه بحيرة البرلس، لعدم وجود رياح شديدة يخشي منها علي سلامة المراكب وحياة الصيادين.