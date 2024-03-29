حاكم دينبرو: القوات الروسية تهاجم البنية التحتية في مركز المدينة

أعلن حاكم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في مركز المدينة ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام أوكرانية.

وأمس الخميس، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني، بإصابة 12 شخص جراء ضربة روسية استهدفت مناطق عدة بالإقليم، وذكرت الإدارة العسكرية في بيان لها، أن مدينة ميكولايف تعرضت لهجوم صاروخي بصواريخ باليستية ونتج عن تلك الهجوم، حريق على أراضي منشأة للبنية التحتية الصناعية

وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق على الفور وأصيب 12 شخصًا، تم علاج أربعة منهم في العيادات الخارجية كما تعرضت ستة مبان سكنية لأضرار طفيفة.