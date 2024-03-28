إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي أمام نفق الحدادين في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وجرى الدفع بأجهزة المرور لتسيير الحركة المرورية لتوقفها بسبب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي على الطريق الزراعي أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ، وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة السرعة الزائدة.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في بنها لتلقي العلاج الازم، والدفع بمعدات المرور لتجنيب السيارات من الطريق والعمل على تسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.