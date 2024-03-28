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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بسبب مجازر الجنوب.. لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الخميس  أنها أمرت بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي تقديم شكوى ضد إسرائيل بسبب استهدافها لمسعفين لبنانيين.

 وأوضحت الوزارة أن الشكوى تتناول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب اللبناني، بما في ذلك الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين.

وقصفت  إسرائيل  فجر الاربعاء الماضي، بلدة الهبارية جنوبي لبنان مما أدى إلى استشهاد 10 من المتطوعين في صفوف جمعية الإسعاف اللبنانية التابعة للجماعة الاسلامية، بعد استهداف مركز إسعاف تابع لها في البلدة.

 

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