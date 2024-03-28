ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

يسبب جلطات.. حسام موافي يحذر من الجلوس لفترات طويلة (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة.
وقال أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بجلطة نتيجة عدم حركة القدم واصفا ذلك بـالخطر.
وتابع الدكتور حسام موافي:  حال حدوث تورم في القدم نتيجة الجلوس لفترات طويلة، ينصح بالذهاب إلى الطبيب المختص والالتزام بقراره للحالة، للوقاية من تكرر حدوث الجلطة.
 

الدكتور حسام موافي القصر العيني والجلوس لفترات طويلة