يسبب جلطات.. حسام موافي يحذر من الجلوس لفترات طويلة (فيديو)

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة.

وقال أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بجلطة نتيجة عدم حركة القدم واصفا ذلك بـالخطر.

وتابع الدكتور حسام موافي: حال حدوث تورم في القدم نتيجة الجلوس لفترات طويلة، ينصح بالذهاب إلى الطبيب المختص والالتزام بقراره للحالة، للوقاية من تكرر حدوث الجلطة.

