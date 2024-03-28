زراعة أسيوط تعلن عن تنظيم سيمنارات دولية في مجاليّ الوراثة والبيوتكنولوجي

أعلن قسم الوراثة بكلية الزراعة بجامعة أسيوط؛ عن تنظيم مجموعة من السيمنارات الدولية MGBS‏ 2024 ؛ في مجاليّ؛ الوراثة، والبيوتكنولوجي، وذلك فى الفترة من 15/4/2024 ، وحتى 1/7/2024.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط، زإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمود ونان عميد الكلية، والدكتور بهاء الدين السيد عبدالفتاح رئيس القسم.

من جهته؛ كشف الدكتور أحمد عاطف سلام الأستاذ المساعد بقسم الوراثة، ومنسق السيمنارات الدولية؛ أنه تم اختيار المتقدمين من باحثين مصريين، ودوليين على حسب موضوع السيمنار، والسيرة الذاتية، وتشمل القائمة النهائية للمتحدثين جميع الفئات البحثية.

وأضاف أنه من المقرر أن تتضمن السيمنارات؛ مناقشة عدد من البحوث العلمية الحديثة فى مجاليّ؛ الوراثة الجزيئية، والبيوتكنولوجي، والتي تم نشرها فى مجلات دورية ذات معامل تأثير متقدم، والتي يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من عدد من الجامعات؛ المصرية، والعربية، والأجنبية.