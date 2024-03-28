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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء

غزة
غزة
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أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة  اليوم الخميس بأن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى أن جنود الاحتلال قاموا بإعدام أكثر من 200 فلسطيني من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، واعتقلوا نحو ألف آخرين.

وأكدوا أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بالقصف والتدمير للمباني فوق رؤوسهم، ويتوعدونهم بالتحقيق والتعذيب أو الإعدام في حال خرجوا من المجمع.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"  جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي تم اعتقالها في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس الجاري.

وأكدت المنظمة، أن آخر ظهور للصحفية كان خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في المذكورة التاريخ.

غزة مستشفى الشفاء