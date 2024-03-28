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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

على خطى أهل الشرقية.. شباب قنا عزموا القطار على الفطار في شهر رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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بادر مجموعة من شباب دشنة التابعة لمحافظة قنا بإفطار ركاب قطار “دشنة”، حيث قدموا زجاجات  الماء والتمر وبعض من علب العصائر  وبعض الواجبات البسيطة إيمانا منهم بجبر خواطر الصائم  وتقربا من الله ذلفي وحبا للإنسانية

 يقول أحد شباب القرية: أتفقنا على أن  يتبرع كل منا بما يقدر عليه لإفطار ركاب القطر وذلك  يوميا، والغرض هو التقرب من الله، و الحب في الله وايمانا بهم بعظمه ثواب إفطار الصائم، لهذا أطلقوا الركاب عليهم وعلي المكان"محطة الخير".

 عن سر إطلاقهم “بمحطة الخير ”

 يذكر أحدهم السبب قائلا : دفعنا التفكير إلى هذه  المبادره  وإحياء لها  التقرب من الله  فضلا عن حبنا لاخوننا  في الله اذ لا نريد فى ذلك لا جزاء ولا شكور الا من الله عز وجل. 

 

 

المبادرة قطار الخير إفطار في القطر