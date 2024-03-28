وزير المالية الإسرائيلي المتطرف: نحتاج قيادة جديدة للجيش

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس ، ضرورة وجود قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي، تتألف من قادة ميدانيين أثبتوا كفاءتهم خلال فترة الحرب على غزة.

وقال سموتريتش "سندخل رفح، وسيحدث ذلك بسرعة، وسنحل كتائب حماس هناك، ولا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 32،552.

وقالت صحة غزة في بيانها أن أحدث حصيلة تشمل استشهاد 62 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب إصابة 74980 شخصا في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".