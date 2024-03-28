رامي ربيعة: لن نتأثر بضغط جماهير سيمبا والخبرة سلاحنا للفوز

تحدث رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن فريق سيمبا قوي، وسبق أن تعادل مع الأهلي في آخر مواجهتين في بطولة الدوري الإفريقي.

وقال رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الأهلي سيواجه سيمبا مجددا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم شوط أول قوي هنا في تنزانيا، وسوف نخوض المباراة بتركيز كبير، ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة.

وأضاف أن تركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ كل تعليمات المدير الفني، وبذل كل نقطة عرق؛ لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة بالقاهرة».

وعن جمهور الأهلي قال ربيعة: جمهور الأهلي يدعم اللاعبين في كل الظروف، وننتظر حضورهم غدا في مباراة سيمبا، وسوف نسعى لبذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير وتحقيق الانتصارات.

وأشار رامي ربيعة إلي أن الأجواء الصعبة في ملعب بنجامين مكابا، ولكن الأهلي أكثر فريق حصد بطولات قارية في إفريقيا، ومن الصعب علينا كلاعبين أن نتأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد ونحن نحترم الجميع بملعبنا وخارجه، وتركيزنا دائما ينصب على تحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم أفضل ما لدينا.