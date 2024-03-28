رئيس الوزراء البولندي يلتقي نظيره الأوكراني في وارسو

التقى رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ونظيره الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الخميس في وارسو.

وسيناقش الطرفان خلال لقائهما الدعم الدفاعي لأوكرانيا، وتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، وفتح الحدود المشتركة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار شميهال إلى أنه خلال الاجتماع، يخطط السياسيون لتنسيق القضايا قبل الاجتماع المشترك للحكومات.

واختتم رئيس الوزراء الأوكراني حديثه بالقول: "إننا نتطلع إلى حوار عملي وبناء، فضلا عن تطوير الحلول الفعالة".

وفي وارسو، سيجتمع شميهال أيضًا مع مارشال مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا، مالغورزاتا كيداوا-بونسكا.