ضبط 2000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات بمركز دمنهور عن ضبط 2000 عبوة مواد غذائية حلاوة طحينية منتهية الصلاحية داخل مخزن و120 كيلو سكر خاص بالمبادرة وعدد 20 باكو سجائر مجهوله المصدر.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 5 طن مخللات و 300 كجم منظفات مجهولة المصدر و 500 عبوة بويات منتهية الصلاحية و كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية ، كما تم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 85 كجم سكر مجهول المصدر ،كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.