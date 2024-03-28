بعد تحديد سعره.. «آينتراخت فرانكفورت» يعطي الضوء الأخضر لرحيل مرموش

كشفت بعض التقارير الألمانية، أن نادى آينتراخت فرانكفورت الألمانى، فتح الباب أمام الأندية الراغبة فى التعاقد مع الفرعون المصرى عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، بتحديد سعر بيعه.

حيث ذكر تقرير نشرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، إن إدارة آينتراخت فرانكفورت حددت سعر بيع عمر مرموش بـ 50 و60 مليون يورو، من أجل بيعه هذا الصيف.

ويحتل عمر مرموش صدارة ترتيب هدافى فرانكفورت برصيد 10 أهداف في البوندسليجا هذا الموسم حتى الآن.

وانضم عمر مرموش إلى نادى فرانكفورت فى الصيف الماضي، في صفقة مجانية قادما من فولفسبورج الألمانى.

وكشف التقرير، أن الأندية الإنجليزية، ويأتى على رأسها ليفربول، أرسنال، توتنهام، ونيوكاسل يونايتد، أبدت اهتمامها بالنجم المصرى بعدما جذب انظارهم بأدائه القوى فى "البوندسليجا".

ولعب مرموش 33 مباراة بقميص آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم بجميع المسابقات، لينجح خلالها فى تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 أخرى.