توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إلى أن مبادرة "دايما على بالى" التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث انطلق الفريق التطوعي فى التوزيع فى عدد من القرى وتوابعها منها قرى، (الأبعادية - الجيشى - كفر بني هلال - عزبة سيف الدين - دنشال - العوجا - الشراقوة - المنشية بدمنهور - كفر لحيمر - عزب أبو بكر - البنداري - جزاير عيسى - المقرحي بالدلنجات - الكنايس - عزب عبد المعطى - عياد البركة بكفر الدوار - عمارة شلتوت - القونى - على بن أبى طالب - عزب التوحيد - فرحات بحوش عيسى - الجردات - مصطفى أغا - رستم - زاوية صقر الحلاوجة - الورقة بأبو المطامير - أبو غزالة وعزبة الكوم بالمحمودية وأبو خراش وعزبة الأصفر بالرحمانية وكفر زيادة وببيان بكوم حمادة - النجاح - المعركة وعين جالوت ببدر).

من الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة البحيرة من خلال توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في قرى المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، وذلك ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة فى أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 750 ألف كرتونة خلال الشهر المعظم.