السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار.

جاء بالقرار المنشور اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

في سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.