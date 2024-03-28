قنصل عام السعودية بالإسكندرية يؤكد على عمق وقوة العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر.. صور

أكد مزيد بن محمد الهويشان، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين المملكة ومصر.

جاء ذلك خلال حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، اليوم، بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف وعدد من المسؤولين المصريين والقناصل المعتمدين بالإسكندرية، ونخبة من الإعلاميين.

وأشاد قنصل عام السعودية بالإسكندرية على هامش حفل الإفطار بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وقال "الهويشان: إن المملكة تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله.

وأضاف: أن رؤية التطوير للمملكة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف روية 2030.

من جهته، نوه محافظ الإسكندرية بمتانة العلاقات بين البلدين المملكة ومصر، مؤكدا أنها تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها برعاية ودعم قيادتي البلدين.