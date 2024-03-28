قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس.

كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقله، واعتدى الاحتلال على الشاب في منطقة "باب الساهرة"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأخلت المعتكفين من المصلى بالقوة، وأجبرتهم على مغادرة المسجد.

ومنذ قليل، احتجزت قوات الاحتلال طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل، وهما الطفلة زينب، وجنى أثناء خروجهما من المسجد، وقام جنود الاحتلال باستجوابهما ومنعهما من الوصول إلى منزليهما.