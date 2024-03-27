تمريض الأزهر تبتكر نموذجا محاكيا لجهاز الغسيل الكلوي

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، فريق العباقرة من طالبات كلية التمريض بنات بالقاهرة اللائي قمن بابتكار وتطوير نموذج محاكي لجهاز الغسيل الكلوي يسهم في عملية تدريب طالبات كلية التمريض (مصريات - وافدات).

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة الكلية برئاسة الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، على هذا الابتكار المتميز الذي يعكس مدى وعي وإدراك طالبات كلية التمريض بنات القاهرة بأهمية وقيمة العلم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، انطلاقًا من أن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية.

وحرص رئيس الجامعة، على صرف مكافأة مالية قدرها 500جنيه لكل طالبة أسهمت في ابتكار هذا النموذج التدريبي.

يشار الى أن نموذج المحاكاة كان من ابتكار طالبات الفرقة الثانية قسم التمريض الباطني الجراحي تحت إشراف الدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي، والدكتورة ندى جهاد أبو طه، المدرس المساعد بالقسم، وهذا الابتكار يسهم بشكل كبير في تدريب الطالبات المصريات والوافدات على استخدام هذه التقنية المهمة، ويعزز مستوى التعليم والتدريب في مجال التمريض باعتباره الساعد الأيمن للجيش الأبيض.