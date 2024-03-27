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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 6 عمال في حريق شركة بتروجاس القطامية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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لقى عاملان مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى حريق شركة بتروجاس بالقرب من الطريق الدائري بالقطامية.
والتهمت النيران عددا من المكاتب الإدارية، وتمكن العمال من إغلاق المحابس قبل انتقالها لباقى أجزاء الشركة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في شركة مواد بترولية بالقرب من الطريق الدائري بالقطامية.

  تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بنشوب حريق فى شركة مواد بترولية.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم وفرض كردون أمني في محيط الحريق، وكافحت قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب وخطر الامتداد إلى المجاورات، وتم محاصرته وإخماده.

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