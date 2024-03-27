أقامت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي احتفالية افطار جماعي اليوم الأربعاء، تحت رعاية القس أمير شحاته راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل وبحضور الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أسامة ناروز راعي الكيسة الإنجيلية بمدينة الشروق ورئيس لجنة الحوار بالمجمع، مع قيادات من السنودس والمجمع. وبحضور نواب عن اللواء أ.ح / احمد جوده - رئيس حي شرق مدينة نصر.
جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية الإسلامية على رأسهم الدكتور الشيخ محمد السبع، الشيخ إبراهيم، والشيخ حسن عبد المجيد، والقس مجدي زخاري، والقس عفت دانيال ومجموعة من القسوس السودانين مع عدد من القيادات .
بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، وتضمن اللقاء كلمات من الحضور أكدت على الترابط الوطني والحب الذي يجمع المصريين دون تفرقة وأن الله المحبة يبارك حياتنا بمحبتنا لبعضنا البعض وبنبذنا للكراهية والتعصب.
البوابة القبطية
حفل إفطار بمدينة الأمل تحت شعار «المحبة، الوحدة، الجسد الواحد يجمعنا»
أقامت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي احتفالية افطار جماعي اليوم الأربعاء، تحت رعاية القس أمير شحاته راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل وبحضور الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أسامة ناروز راعي الكيسة الإنجيلية بمدينة الشروق ورئيس لجنة الحوار بالمجمع، مع قيادات من السنودس والمجمع. وبحضور نواب عن اللواء أ.ح / احمد جوده - رئيس حي شرق مدينة نصر.