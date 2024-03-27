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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أوقاف كفر الشيخ تخصص 302 مسجد للاعتكاف

وأعتماد ساحات صلاة العيد في الخلاء الأسبوع القادم

الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
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قال مصدر بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، إنه إلى الآن لم يتم تحديد عدد الساحات التي سيتم فيها صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، وأن ما ينشر علي بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تحديد ساحات وأسماء أئمة لا أساس له من الصحة.

وأضاف،أنه سيتم تحدي الساحات علي الأغلب في منتصف الأسبوع المقبل، وأن الجهة المعنية بنشر أماكن الساحات هي وزارة الأوقاف .

مساجد الاعتكاف 
وفي سياق متصل ، اعتمدت مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ ، 302 مسجدًا للأعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الجاري ،بعد موافقة الوزارة عليها.
وقال بيان مديرية أوقاف كفر الشيخ،  أنه  في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة قالمساجد خلال شهر رمضان ، من خلال القيام بأعمال الصيانة والنظافة ، وكافة الأمور الأخرى، يسرنا أن ننشر أسماء المساجد التي سيقام بها  الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ  - 2024م بمديرية أوقاف كفر الشيخ ، وعددها ( 302) مسجدًا ، وهي على النحو التالي :

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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مديرية أوقاف كفر الشيخ ساحات صلاة العيد في الخلاء بكفر الشيخ ننشر أسماء مساجد الأعتكاف بكفر الشيخ شهر رمضان الكريم