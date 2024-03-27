رئيس حزب الوفد: تكريم المتفوقين من القادرين باختلاف يعبر عن دورهم المشرف

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بحفل تكريم طلاب قادرون باختلاف خاصة في وجود إضافة قوية هذا العام تمثلت في تكريم المتفوقين من الطلاب القادرين باختلاف وتم تكريمهم بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة بأن جوائز تكريم هؤلاء الأبطال مهما كانت قيمتها فهي رمزية ولكنها تعبر عن دورهم المشرف.. وكان أول من تبنى هؤلاء الأبطال هو الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب هذه المبادرة ونحن نتأسى به والحقيقة إنها واجب علينا على المستوى الاجتماعي بالإضافة إلى أنه ألتزام ديني.

وأبدى رئيس حزب الوفد سعادته عن الحضور الهائل الذي حضر هذه الاحتفالية والإفطار في شهر رمضان كما وجه تحياته لكل ابناء حزب الوفد.