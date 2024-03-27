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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الصيني: هولندا "بوابة" حقيقية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أثنى الرئيس الصيني شي جين بينج على هولندا، مشيرًا إلى أنها أصبحت "بوابة" فعلية للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن جاهزية بكين للمحافظة على التبادلات على جميع المستويات مع هولندا، والتزامه بتعزيز الاتصالات والحوار، والسعي لتحقيق منافع متبادلة للجانبين.

وخلال استقباله لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أكد شي بينج على استعداد الصين لزيادة استيراد المنتجات عالية الجودة من هولندا، ورحب بالشركات الهولندية للاستثمار في الصين.

وعبر عن أمله في أن يوفر الجانب الهولندي بيئة عمل عادلة وشفافة للشركات الصينية.

وأكد شي جين بينج أن الصين ستستمر في اتباع نهج مربح للجميع، وستفتح أبوابها على نطاق أوسع للتعاون الدولي، وستشارك في مكاسب التنمية مع جميع الأطراف.

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