3 قرارات من النيابة في حادث طريق العاصمة الإدارية

فتحت نيابة القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع 6 أشخاص وإصابة11 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على الطريق الأقليمى، اليوم الأربعاء، حيث أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها وإعداد تقرير واف عنها، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامين الضحايا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي فى الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث.



وتقوم سيارات الاسعاف بنقل الجثامين والمصابين الى المستشفيات ، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .