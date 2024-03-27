شمال سيناء تشهد 5 فعاليات ضمن أنشطة رمضان الثقافية

شهدت محافظة شمال سيناء العديد من الفاعليات الثقافية ضمن برنامج شهر رمضان الثقافي لأقليم القناة وسيناء الثقافي حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله ببشر العبد اليوم الأربعاء ورشة إبداعية فنية فى الرسم بمركز شباب القرية لتنمية مهارات الطلبة الرواد واكسابهم خبرات جديدة ، بتوجية من جمال ابراهيم مدير المكتبة وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

كما نظم قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة إبداعية فنية فى الرسم لتنمية مهارات الطلبة الرواد وإكسابهم خبرات جديدة ، اعدها محمد محمود ، بمتابعة أشرف خيرت مدير القصر وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية .

ونظم قصر ثقافة العريش لقاء تفاعلى بعنوان " كيفية التسويق والتسعير للحرف التراثية " حاضرها دكتور الشافعى الربع، دكتوراة فى الاقتصاد والتسويق جامعه العريش ، تحدث عن العلاقة بين السلعه والتسويق والسعر و المنتج والمستهلك وكيفية المحافظة على السلعة بحيث تبقى اكبر قدر ممكن متاحة فى السوق وتحقق ارباح اعلى وتحقق الرضا بين المنتج والمستهلك كما تحدث عن افضل طرق التسويق اعدها نسرين الشوربجى مسئول ثقافة المرأة بحضور أشرف المشرحانى مدير عام الفرع.

كما نظمت مكتبة الضاحية بالعريش محاضرة ثقافية بعنوان " رمضان برائحة الجنة " حاضرها الشيخ السيد خطاب، تحدث عن فوائد الصيام وعن شهر رمضان وما به من خيرات وعبادات وكيفية تنظيم واستغلال الوقت بهذا الشهر الكريم.

و تم ختام فعاليات الورشة الفنية لعمل فانوس رمضان ، بمتابعة إسماعيل رضوان مدير المكتبة.

كما نظمت مكتبة النجاح ورشة إبداعية فنية فى الرسم عن شهر رمضان لتنمية مهارات الطلبة الرواد وإكسابهم خبرات جديدة ، اعدها مسعود نصار ، بمتابعة عبدالسلام سالم مدير المكتبة.