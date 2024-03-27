مسلسل مليحة يثير مخاوف الإعلام الإسرائيلي.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

قالت دانا أبا شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن إسرائيل أدركت اليوم أنها لا تخوض فقط حرب عسكرية بل حرب إعلامية توجه للعالم العربي والغربي، ويحمل السردية العربية الفلسطينية في ذات الهوية والطابع، وهناك محاولات إسرائيلية لتمرير سردياتها وروايتها المغلوطة التي تصور الفلسطيني بأسوأ الصفات، وكذلك تصور الشعوب العربية بأنها خانت هذه القضية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صحيفة "يديعوت أحرنوت"، التي تعد من أكثر الصحف انتشارا وتوزيعا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتحدث عن مسلسل "مليحة" وتفتصيله،

وتستعرض القائمين عليه وكتابه وقطاع إنتاجه ومخرجه وأسماء ممثليه ومؤلفيه، وتستعرض تصريحات سابقة للمخرجة للربط بين توجهها السياسي لصانعي هذا العمل.

ولفتت الى أن "يديعوت أحرنوت" كانت قد قالت إن مسلسل "مليحة" يدعم القضية الفلسطينية، وتحدثت عن تفاصيل هذه القصة قليلا بأنها عن شخصية فلسطينية تضطر النزوح عن أرضها عقب أحداث الانتفاضة 2001، ومن ثم تحاول الرجوع من الحدود الليبية المصرية ومن ثم إلى غزة، وهنالك العديد من العراقيل.