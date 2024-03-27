مدير التموين الجديد بـ "البحيرة": المواطن أولوية أساسية ومكتبي مفتوح للجميع

أكد محمد عبد العال، مدير مديرية تموين البحيرة الجديد، أن المواطن البحراوي هو الأولوية الأساسية، والعزم علي تعزيز الرقابة في الشوارع لمكافحة السوق السوداء والاحتكار، وأنه سيكون متاحًا للاستماع إلى المواطنين ومعالجة شكاواهم.

تموين البحيرة: جاهزون لموسم توريد القمح

أعرب عبد العال، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، عن استعداد المديرية لموسم توريد الأقماح المحلية وضرورة عدم التقصير في واجب الرقابة، موجهًا الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية على ثقته فيه.

أشار إلى أنه سيواصل التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة مثل سلامة الغذاء وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري والزراعة ومجالس المدن، من أجل ضمان الانضباط في السوق.

وأكد عبد العال، أهمية القضاء على السوق السوداء وتوفير السلع الأساسية المدعومة لحاملي بطاقات التموين.

تشديد الرقابة علي المخابز

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أشار الى تشديد الرقابة لضمان توفر رغيف الخبز المدعوم وفقًا للمواصفات القانونية، وأنه لن يسمح بأي تجاوزات تضر بحقوق المواطنين.

وقال أنه لا مجال للتهاون أو الاهتراء في واجبه الرقابي، وأنه سيعمل بكل قوة على تعزيز الرقابة التموينية في المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية، مع إنشاء غرفة عمليات دائمة في كل إدارة تموينية.

وأعرب عن استعداده لخدمة مواطني محافظة البحيرة وأن مكتبه سيكون مفتوحًا دائمًا لتلقي الشكاوى وتلبية احتياجاتهم.