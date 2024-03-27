ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي في ريفي إدلب وحلب

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنته مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية في ريفي إدلب وحلب وأوقعت في صفوفهم العشرات من القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري اليوم /الأربعاء/ قوله، إن وحدات من من الجيش السوري العاملة في اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي تصدت لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس وقت الإفطار وبأعداد كبيرة، بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على النقاط العسكرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، ودمرت أسلحتهم وعتادهم.
كما تصدت وحدة من الجيش لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية في ريف حلب الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها.

ريف أدلب ريف حلب الجيش السوري