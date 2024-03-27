بوتين ورئيس الكونغو برازافيل يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم /الأربعاء/ مع رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو، تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) بأن الاتصال جاء بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتناول التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز التفاعل الثنائي النشط في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها من المجالات.

ووفقا للبيان، أعرب رئيس الكونغو برازافيل عن تعازيه العميقة ومشاعر التضامن مع روسيا بسبب الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في قاعة كروكوس بالعاصمة موسكو.

وكان مجمع (كروكوس سيتي هول) للحفلات الموسيقية قد تعرض لهجوم إرهابي يوم الجمعة الماضي أودي بحياة أكثر من 140 شخصا وإصابة 180 آخرين.

