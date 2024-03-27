تحطم واجهات المنازل .. تفاصيل حريق 3 محطات صرف بالقليوبية| صور

شهدت محافظة القليوبية، انفجار في 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، وأدى إلى إصابة 5 أشخاص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما، حيث تسبب الانفجار في تسبب في تحطيم سيارة "تاكسي" وعدد من واجهات المنازل المجاورة للمحطات.

فيما كشف مصدر بمحافظة القليوبية، عن فصل الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث انفجار محطة المرج الجديدة بمنطقة القلج المرتبطة بـ 3 محطات وهما الخانكة والخصوص والمرج، لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للمحطة.

وكشف المصد، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأنه بخصوص الحريق الذى حدث اليوم 27 مارس 2024 فى تمام الساعة الثامنة صباحاً فى محطة معالجة الصرف الصحى بالخصوص.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحرائق تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة حوالى 3 كيلو متر وأنه لا يوجد أى صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث وقد شاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد فى السيطرة على الحريق.

فيما كشفت المعاينة حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج.

وتبين أن محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب فى المحطة أثر على الباقي وجرى تشغيل 60% من المحطة.

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديده، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة.

آثار الحريق

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