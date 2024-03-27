نقل 11 مصابًا وجثة في حادث بالشرقية لمستشفى العاشر الجامعي

استقبل مستشفى العاشر الجامعي صباح اليوم، جثة عامل و11 مصابا آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، وتم عمل الإسعافات اللازمة ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "محمود ناصر" 23 عاما و"أحمد خالد" 25 عاما مقيمين بمركز بلبيس و"يحيى عبدالباسط" 22 عاما مقيم بالعاشر من رمضان و"أحمد هلال" 25 عاما وشقيقه "حمدي هلال" 35 عاما و"عبدالعزيز محمود" 31 عاما و"محمد كمال" 31 عاما و"أحمد جمعة" 38 عاما و"عبدالحميد محمد" 31 عاما و"أشرف أنور" 32 عاما مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم فيما تم نقل "محمد رأفت" 50 عاما مقيم بمركز بلبيس جثة هامدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس العاشر، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.