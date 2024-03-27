فشل انتخاب رئيس برلمان البرتغال يكشف انقسامات سياسية عميقة

فشل البرلمان البرتغالي الجديد، الذي انتخب في 10 مارس، في اختيار رئيس له في ثلاث محاولات، مما يكشف عن انقسامات سياسية عميقة.

ولم يتمكن أي من المرشحين في الاجتماع التأسيسي في لشبونة يوم الثلاثاء من تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة البالغة 116 صوتًا في البرلمان المؤلف من 230 مقعدًا.

ومن المقرر أن يجتمع النواب مرة أخرى اليوم الأربعاء للقيام بمحاولة أخرى، مع إمكانية ترشيح أحزاب لمرشحين جدد.

كما واجه رئيس الوزراء الجديد، لويس مونتينيجرو، من التحالف الديمقراطي المحافظ، صعوبات في منصبه منذ اليوم الأول.

في حين احتل مرشحه لمنصب رئيس البرلمان، خوسيه بيدرو أجيار برانكو، المرتبة الثانية فقط في التصويت الثالث بحصوله على 88 صوتا، خلف فرانسيسكو أسيس من الحزب الاشتراكي، بحصوله على 90 صوتا.

كان تحالف مونتينيجرو قد حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المبكرة في 10 مارس، لكن من الواضح أنه فقد أغلبية برلمانية خاصة به.

يعتزم مونتينيجرو تقديم حكومته غدا الخميس، ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها رسميا في 2 أبريل.