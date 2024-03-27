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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة على البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف هيئة الأرصاد الجوية عن اسباب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث يسود أجواء حارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة ويصاحب ذلك أيضا مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس. 
 وأوضحت الأرصاد أن هذة هي أول موجة حارة فى ربيع 2024، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 ونوهت الأرصاد بأن الظاهرة المؤثرة اليوم الأربعاء خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.        

الارصاد الموجة الحارة أجواء حارة